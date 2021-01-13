В России в ДТП с автобусом погибли двое украинцев, еще двое – в больнице

В России в Ростовской области результате ДТП с пассажирским автобусом погибли двое украинцев и двое получили травмы.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Инцидент произошел на территории Красносулинского района.

По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, погибли мужчина и женщина, еще двое украинок получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали в Красносулинскую районную больницу.

Автобус ехал из Москвы в оккупированный Донецк. В нем находилось 18 человек, 15 из которых – граждане Украины.

Николенко сообщил, что украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С другими гражданами установлена ​​связь.

Как сообщило ТАСС со ссылкой на представителя Министерства транспорта Ростовской области, перевозчик, как и большинство пассажиров проживают в Донецкой области на территории ОРДЛО.

Также сообщается, что автобус перевернулся на мокрой трассе, но обледенения не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Красносулинском районе Ростовской области (РФ) 13 января опрокинулся пассажирский автобус сообщением Москва – Луганск (по другим данным, Донецк). В аварии погибло два человека