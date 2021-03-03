В России показали, как их армия готовится совершать 'военные преступления'. Фото и видео

Российская армия готовится под видом зерновоза выполнять дозаправку военной техники, что, по мнению экспертов, можно считать нарушением норм международного права и военным преступлением.

На соответствующее видео, которое опубликовало Минобороны РФ, обратили внимание волонтеры международного разведывательного сообщества Inform Napalm (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о военных учениях на полигоне в Свердловской области. В описании к кадрам сказано, что военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа РФ отработали "нестандартную маскировку" топливозаправщиков под зерновозы.

Видно, что один из таких замаскированных грузовиков дозаправил бронетехнику в полевых условиях.

Поясняется, что целью такой маскировки является введение в заблуждение средств воздушной разведки и ударных беспилотников.

Специалисты по международному праву рассказали InformNapalm, что маскировка военной техники под гражданский продовольственный транспорт является прямым нарушением правил ведения войны и расценивается как военное преступление.

"Разрешается маскировка или камуфлирование техники специальными средствами, чтобы сделать ее менее заметной, но вешать пометку "Зерновоз" на военных заправщик – это признак военного преступления", – приводят волонтеры комментарий специалистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее расследователи обнародовали фамилии российских моряков, которые принимали участие в захвате Крыма.