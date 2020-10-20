В авиакатастрофе разбился гендиректор главной российской вотчины Деда Мороза. Видео

При крушении вертолета в Вологодской области (Россия) погиб экс-заместитель губернатора, гендиректор АО "Дед Мороз" – вотчины Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев.

Об этом заявил его заместитель и исполнительный директор компании Андрей Геркулесов в комментарии Telegram-каналу "Подъем".

Вместе с Васильевым на борту находился Сергей Мозер, президент вертолетной компании "Аэросоюз", которой принадлежал летательный аппарат, сообщил Telegram-канал Mash. В день катастрофы они смотрели новый маршрут в Новый Устюг.

Пока из воды достали только труп мужчины. Также, по предварительной информации, в вертолёте могли находиться еще два человека – Анна Швецова и Сергей Йог.

В России разбился владелец вотчины Деда Мороза Telegram Подъем

Как сообщил OBOZREVATEL, в США в результате столкновения небольшого самолета и вертолета в небе над штатом Нью-Джерси погибли 9 человек. Тела погибших извлекли из реки Гудзон.