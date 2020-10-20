В авиакатастрофе разбился гендиректор главной российской вотчины Деда Мороза

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Новости России
2,8 т.

  • Крушение произошло в Вологодской области

  • Вертолет упал в реку

  • Вместе с бизнесменом Олегом Васильевым на борту был инвестор

В России разбился владелец вотчины Деда Мороза

При крушении вертолета в Вологодской области (Россия) погиб гендиректор АО "Дед Мороз" – вотчины Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев.

Об этом заявил его заместитель и исполнительный директор компании Андрей Геркулесов в комментарии Telegram-каналу "Подъем".

Информацию о крушении вертолета и гибели двух человек также подтвердили в МЧС России.

Вместе с Васильевым на борту находилась девушка 1993 года рождения. Она представляла компанию, которая вместе с АО "Дед Мороз" планировала развивать туристические летные маршруты к вотчине Деда Мороза.

В России разбился владелец вотчины Деда Мороза

Как сообщил OBOZREVATEL, в США в результате столкновения небольшого самолета и вертолета в небе над штатом Нью-Джерси погибли 9 человек. Тела погибших извлекли из реки Гудзон.

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