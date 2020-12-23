В России нацгвардейцу Маркиву заочно предъявили обвинение

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение в убийстве военнослужащему Национальной гвардии Украины (НГУ) Виталию Маркиву. Дело касается того же инцидента, по которому его после 3,5 лет заключения оправдал итальянский суд.

В России украинцу якобы грозит пожизненное лишение свободы. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Так, российские следователи утверждают, что 25 мая 2014 года под Славянском на Донеччине Виталий Маркив "передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты" россиянина Андрея Миронова, фотокорреспондента с Италии Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона.

В СК заявляют, что все трое мужчин шли в направлении железнодорожного переезда в поселке Андреевка. И якобы тогда "Маркив открыл огонь из автомата Калашникова". По версии следствия, нацгвардеец хотел "помешать им покинуть местность до артиллерийского обстрела".

"В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения", – говорится в сообщении.

"Правонарушения", которые инкриминуют Маркиву, предусмотрены п. п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое "предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы". В следственном ведомстве РФ добавляют, якобы заочное обвинение украинца в убийстве было предъявлено с учетом "показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела".

Напомним, что в конце ноября Басманный суд Москвы (Россия) заочного арестовал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе итальянцы сняли документальный фильм "Crossfire" о Виталии Маркиве. Это случилось после того, как военнослужащего НГУ оправдал суд в Милане.