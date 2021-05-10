В России мужчина 9 мая взорвал гранату в своей руке. Видео

В России в воскресенье, 9 мая, мужчина во время спора с полицейским взорвал гранату в своей руке.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в городе Спасск-Дальний Приморского края (административный центр – Владивосток). Полицейские прибыли на место происшествия по вызову местных жителей, которые пожаловались на неадекватного мужчину, ходившего с ружьем по частной территории.

Увидев правоохранителей, мужчина достал гранату. После непродолжительной беседы, во время которой сотрудники полиции пытались уговорить нарушителя бросить взрывное устройство, мужчина дернул чеку и взорвал боеприпас в своей руке.

В результате прогремел взрыв. Нарушитель, которым оказался ранее судимый 39-летний местный житель, остался жив, но получил серьезные ранения.

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Полицейские на месте стали оказывать ему первую помощь, на данный момент он находится в больнице, информация о его состоянии неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Трухановом острове задержали нетрезвого водителя без прав. В его машине полицейские обнаружили гранату. Как оказалось, мужчина уже трижды был лишен судом водительских прав.