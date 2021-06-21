На россии что-то грядет и похоже на то, что грядет это очень скоро. Понятно, что судить об этом можно даже не по косвенным, а очень косвенным данным, поскольку все, что связано с верхушкой российской власти, окутано мраком тайны и часто – намеренно заполнено слухами, цель которых – сбить с толку. Так, за пару дней до встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве, советнику по национальной безопасности президента США журналисты задали вопрос о том, что по их сведениям, Москва еще не дала официального подтверждения визита Путина и им непонятно почему.

Вопрос этот был задан тогда, когда в Женеву уже прибыло несколько самолетов Ил-76 из специального авиаотряда, которые привезли буквально все, что может понадобиться там для Путина. И Салливан ответил фразой, которую можно считать ключевой для понимания всего, что происходит в Кремле. Он сказал: "Владимир любит драматические эффекты". Правда, Салливан умолчал о том, что Владимир любит еще и кретинизм. Уже после переговоров принимающая сторона подтвердила, что "русские привезли все свое и увезли все свое, включая биологические отходы". Так что разговоры о том, что за Путиным носят персональные клозеты – полностью подтвердились.

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Но тем не менее, кое-что все же удалось обнаружить во время проведения уже самих переговоров. Понятно, что секретная служба США, в обязанности которой входит охрана президента, имеет массу оборудования для того, чтобы контролировать множество параметров того места, где происходят переговоры. И вот согласно данным портала tZE, средствами радиоэлектронной разведки удалось обнаружить нечто необычное. Далее – цитата портала.

"Специализированные сенсоры электромагнитного и акустического излучения Секретной службы США (United States Secret Service, USSS) зафиксировали работу источника, находящегося непосредственно в комнате для переговоров при встрече Байдена и Путина в Швейцарии. При этом появление излучения совпало с вторым перерывом в работе группы, когда президент РФ Путин вернулся в комнату для переговоров после десятиминутного отсутствия. По анализу ни уровень ни характер излучения не представлял угрозы для здоровья находящихся в комнате, но USSS посоветовало президенту США Байдену сократить время переговоров. Последующий анализ характеристик обнаруженного излучения показал, что источником этого излучения был портативный аппарат поддержания жизнедеятельности с функцией гемодиализа и инъекционного вливания".

Если американские спецслужбы не ошибаются, то состояние здоровья Путина, по крайней мере того Путина, который участвует в очных переговорах с лидерами иностранных государств, можно определить медицинским термином "Шоб да, так – не". Если для поддержания его состояния требуются приборы уже просто "на ходу", то дед одной ногой был на переговорах с Байденом, а другой – на концерте у Кобзона. Кстати, поэтому россияне и подбирают за ним любые биологические отходы, чтобы противник не вычислил, что там с дедом на самом деле. Вернее, что с ним – там знают наверняка, хоть и не афишируют это, но по "отходам" можно вычислить его текущее состояние.

А если с Путиным как-то не очень и приходится юзать несколько двойников, на второстепенных мероприятиях, то надо себе понимать, что ситуация может измениться в любой момент. Наверняка ближнее окружение это понимает и по его действиям вполне можно сложить впечатление о том, что действительно что-то назревает.

Между прочим, в той же Швейцарии было и публичное подтверждение такой версии. Обычно, принимающая сторона осуществляет протокольные встречи с лидерами стран, которые приехали туда на переговоры. И тут два президента оказались в разном положении. Байден уже неделю находился в Европе и в общем все, что нужно было выяснить по конкретным вопросам с представителями США, уже было выяснено, ведь с Байденом прибыла огромная команда высокопоставленных чиновников Госдепартамента, Пентагона и других ведомств.

А вот с Путиным все было не так. Его уже давно не видели в Европе и протокольная встреча с руководством Швейцарии, напрашивалась сама собой. Он мог обсудить вопросы, которые прямо не касаются Швейцарии, зато важны для партнеров. И вот служба протокола главы Швейцарии запросила время и место встречи, а российская сторона отклонила этот запрос. Учитывая обстоятельства, указанные выше, Путину эта встреча была нужнее, но он отказался. Для этого должны быть веские причины хотя бы потому, что такой отказ обратит на себя внимание, так оно и случилось.

Но есть и еще некоторые факты, которые можно отнести в пользу этой версии. Так, бывший премьер и бывший местоблюститель президентского кресла – Дмитрий Медведев, выныривает из нирваны в определенные, важные моменты и бодро исполняет свою роль. Более того, он никогда не демонстрирует своего присутствия без необходимости. Проще говоря, его активность возникает "по вызову" и вот на прошлой неделе, он сделал ряд заявлений, касающихся совершенно разных вопросов, которые относятся не к его компетенции. Это всегда означает, что Димон погнал "белый шум", пытаясь что-то прикрыть. А раз он уже вынырнул, то это значит, что прикрывать таки есть что и это уже сделано довольно плотно.

И вот агентство Аль Арабия, которое имеет свои источники в Москве и не раз показывало свою осведомленность и оперативность, сообщила очень интересные обстоятельства подковерных движений в Кремле. По данным агентства, в Кремле, уже после визита Путина в Женеву, прошла сходка, на которой были приняты очень необычные решения.

Так, в сентябре состоятся выборы в российскую "госдупу" и обычно, на подобных мероприятиях, в виде флага с уточками, от партии "Едим россию", выступал тот самый Димон, но не в этот раз. Димона исключили из меню путинской партии, а вместо него, туда включили министра обороны Шойгу и министра иностранных дел Лаврова, о которой сложены стихи "Лошадка упала, устала скакать, ей по-все равно и мне по-все равно". А ведь это два подельника Путина, которые идут вслед за ним по линии военных преступлений в Украине, Сирии и Ливии. Да, преступников там – как грязи, но когда трибунал будет рассматривать преступления, совершенные государством, то тут структура ответственности имеет вполне определенный характер и за Путиным идут именно эти два пациента.

Правда Аль Арабия привела достаточно странные аргументы, которыми она поясняет подобный ход, но это потому, что в стране, где имеется монархический стиль управления, не слишком хорошо улавливают контексты демократий и особенно – квази-демократий. Там решили, что эти два персонажа назначены фронтменами партии для того, чтобы повысить ее популярность, поскольку те олицетворяют собой жесткую линию государства во внешней политике.

Откуда им знать, что путинская партия не нуждается в популярных символах в принципе. Выборы там давно проходят в таком режиме, что принцип, введенный римским диктатором Суллой в 1 веке до н.э.: "Голосуй, не голосуй, все равно получишь то, что ему надо", здесь работает давно и без осечек. Другое дело, что статус депутата имеет в РФ очень много ништяков как материального плана, так и в смысле личной безопасности.

Да, российское законодательство позволяет им пройти по спискам в думу, но не получив мандат, остаться на прежней работе, но в случае чего, они могут легко пойти валять дурака в парламент и никакой трибунал их оттуда не выковыряет. Оно и понятно, ведь парламент сам голосовал за использование своих войск за рубежом и там – рыло у всех в пуху. Так что это можно рассматривать как вариант "Б" или гарантии, которые Путин может им дать, в случае перехода в графу "Груз-200". В общем, что-то явно грядет, а вот что именно, пока непонятно.

PS Обращаем внимание коллег на рубрики, в которые отнесена статья, особенно “версии” и несколько оговорок о том, что версии построены на косвенных данных и почему это именно так.

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