На Ривненщине на коленях попрощались со вторым воином ВСУ, который сгорел в блиндаже. Фото и видео
В городе Вараш на Ривненщине провели в последний путь 23-летнего воина Вооруженных сил Украины Василия Килюшика. Герой погиб в феврале во время пожара в блиндаже в зоне Операции Объединенных сил.
Как сообщает "Ривне 1", прах юного защитника не отдавали родным пока шло следствие. Лишь 26 мая погибшего привезли в родной город, люди встречали его стоя на коленях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Гроб воина пронесли по Варашу под знаменами. К траурной процессии присоединились сотни горожан – родные военного, его знакомые, побратимы и жители общины.
Василий Килюшик пять лет служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, был командиром отделения, командиром боевой машины. О том, что Герой погиб, семья узнала из новостей. Лишь позже позвонил военный комиссар и попросил приехать на опознание.
По словам побратимов, которые приехали на Ривнещину попрощаться с Килюшиком, его смерть стала большим ударом для всего взвода. Немало друзей парень имел и в родном городе. Впрочем после окончания там школы он решил не продолжать учебу и сразу прошел на фронт.
День похорон воина в Вараше объявили Днем траура, чтобы достойно почтить память военнослужащего. После прощания в городском дворце культуры, траурный кортеж двинулся через город на кладбище в Старой Рафаловке, где солдата похоронили со всеми воинскими почестями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 мая в городе Кременчуг Полтавской области провели в последний путь еще одного воина ВСУ Николая Лебедя, погибшего во время пожара в блиндаже.
Напомним, она вспыхнула 20 февраля вблизи ДАП. Жертвами трагедии стали трое военных – тела двоих воинов 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского были обнаружены на пепелище 22 февраля, а третий воин умер в больнице от полученных ожогов. Погибшими оказались Николай Лебедь, Василий Килюшик и Михаил Капран.