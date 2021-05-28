На Ривненщине на коленях попрощались со вторым воином ВСУ, который сгорел в блиндаже. Фото и видео

В городе Вараш на Ривненщине провели в последний путь 23-летнего воина Вооруженных сил Украины Василия Килюшика. Герой погиб в феврале во время пожара в блиндаже в зоне Операции Объединенных сил.

Как сообщает "Ривне 1", прах юного защитника не отдавали родным пока шло следствие. Лишь 26 мая погибшего привезли в родной город, люди встречали его стоя на коленях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гроб воина пронесли по Варашу под знаменами. К траурной процессии присоединились сотни горожан – родные военного, его знакомые, побратимы и жители общины.

Василий Килюшик пять лет служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского, был командиром отделения, командиром боевой машины. О том, что Герой погиб, семья узнала из новостей. Лишь позже позвонил военный комиссар и попросил приехать на опознание.

По словам побратимов, которые приехали на Ривнещину попрощаться с Килюшиком, его смерть стала большим ударом для всего взвода. Немало друзей парень имел и в родном городе. Впрочем после окончания там школы он решил не продолжать учебу и сразу прошел на фронт.

День похорон воина в Вараше объявили Днем траура, чтобы достойно почтить память военнослужащего. После прощания в городском дворце культуры, траурный кортеж двинулся через город на кладбище в Старой Рафаловке, где солдата похоронили со всеми воинскими почестями.

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