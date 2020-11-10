В Ривне возле школы изнасиловали ребенка

В Ривне мужчина совершил акт сексуального насилия над малолетней ученицей. Преступление случилось неподалеку от школы, где учится ребенок.

Как сообщили OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Ривненской области, правоохранители узнали об изнасиловании девочки 10 ноября около 10:00 от заместителя директора одного из учебных заведений города.

По словам педагога, к ней обратилась пострадавшая и рассказала, что утром возле школы ее изнасиловал неизвестный мужчина.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и руководство Ривненского отдела полиции. В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. В его отношении продолжаются следственные действия.

Решается вопрос о правовой квалификации и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Конотопе Сумской области полиция оперативно задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки. Злоумышленник, увидев ребенка, который шел по темной улице, догнал его и силой затащил на кладбище, где и совершил преступление.