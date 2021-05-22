В Ривне умерла роженица: врачей обвинили в том, что они не сделали кесарево

В роддоме города Ривне 19 мая умерла 27-летняя роженица Екатерина Кириловец. Родные считают, что в ее смерти виноваты врачи, которые якобы не сделали вовремя кесарево сечение.

О трагедии сообщило местное издание "7 дней" со ссылкой на главврача медучреждения. Издание "Четвертая власть" выяснило подробности трагедии.

По словам главврача Светланы Муравской, смерть наступила после того, как женщина разродилась. "Нам очень жаль. Врачи сделали все, что могли и даже больше", – отметила она.

Однако родные женщины считают иначе. Так, ее мать Нина Кириловец отметила, что медики не сделали вовремя кесарево сечение, что и привело к смерти.

По словам женщины, УЗИ на 37-й неделе беременности показало, что ребенок развился уже на 40-41 неделю. "Но врачи ждали. Катя говорила, что ей больно. Боль доходила до груди. Ее матка лопнула и ребенок просто вышел оттуда", – сказала Кириловец.

Она заверяет, что дочь была здоровой. У Екатерины это были уже третьи роды.

"Я привезла им здорового ребенка. После врач говорила, что такой случай бывает раз на 10 лет. Значит нужно, чтобы мой ребенок стал таким случаем? Патологоанатом сказал, что матка лопнула и вся "грязь" пошла в кровь и к легким. Она просто задохнулась и сердце не выдержало", – отметила женщина.

В справке сказано, что смерть наступила из-за полного разрыва по старому рубцу во время третьих родов, маточного внутрибрюшного кровотечения и эмболии околоплодными водами.

Сам ребенок здоров, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В роддоме проведут собственное расследование, выводы которого должны быть через 27 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве от осложнений коронавируса умерла вторая роженица за последний месяц. За ее жизнь медики боролись две недели.