В Ривне стоматолога обвинили в издевательствах над детьми: на видео женщина бьет и душит пациентов. 18+

София Закревская
София Закревская
Расследования
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В Ривне стоматолога обвинили в издевательствах над детьми: на видео женщина бьет и душит пациентов. 18+

В Ривне разгорелся скандал из-за врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Снимки пострадавших маленьких пациентов выложили в соцсети.

Фото 5-летней девочки, которая, по словам ее мамы Юлии Ящук, получила гематомы после посещения стоматолога, опубликовали в Facebook-группе "Білі халати" Рівного", но позже пост был удален. Женщина сразу же сняла побои и попыталась поговорить с врачом, однако та свою причастность к травмам отрицала.

Инцидент в клинике произошел 4 февраля.
Пост женщины удалили.

Под публикацией Юлии начали появляться фото и истории о других якобы пострадавших от рук медика детей. Их родители написали заявление в полицию, пишет "Rivne.online".

На теле ребенка были гематомы.
Ребенку занесли инфекцию.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни были возмущены методами работы врача, другие же поддержали стоматолога.

Некоторые поддержали стоматолога
Родители других пострадавших пожаловались на врача.

Сама медик также прокомментировала ситуацию, отметив, что публикация в Facebook могла быть сделана с целью испортить ее репутацию. Она отрицала факты рукоприкладства и отметила, что сама неоднократно получала травмы со стороны детей, но никогда не винила ни их, ни родителей.

Стоматолог прокомментировала инцидент.
Она все отрицает.

Стало известно, что до октября 2020 года стоматолог работала в клинике "Голливуд", однако оттуда ее попросили уйти после жалоб родителей, обвинивших ее в жестоком обращении с детьми.

На YouTube появились видеозаписи того, как Инна Кравчук вместе с помощницей применяют к детям силу в стоматологическом кабинете. Инцидент с девочкой произошел полгода назад, а родителей пострадавшего мальчика пока не нашли (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Внимание! Кадры 18+

На странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook сообщили, что по факту действий стоматолога начато досудебное расследование после заявлений родителей двух пострадавших пациентов.

"Также в распоряжение правоохранителей уже попали видео доказательства недостойного поведения женщины-стоматолога", – отметили в полиции.

Предварительно дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 УК Украины – нанесение легких телесных повреждений.

В полиции начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине 34-летняя женщина родила ребенка и положила его в морозильную камеру. Она утверждала, что малыш появился на свет мертвым, однако следствие установило, что девочка скончалась от переохлаждения.

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