В Ривне стоматолога обвинили в издевательствах над детьми: на видео женщина бьет и душит пациентов. 18+

В Ривне разгорелся скандал из-за врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Снимки пострадавших маленьких пациентов выложили в соцсети.

Фото 5-летней девочки, которая, по словам ее мамы Юлии Ящук, получила гематомы после посещения стоматолога, опубликовали в Facebook-группе "Білі халати" Рівного", но позже пост был удален. Женщина сразу же сняла побои и попыталась поговорить с врачом, однако та свою причастность к травмам отрицала.

Под публикацией Юлии начали появляться фото и истории о других якобы пострадавших от рук медика детей. Их родители написали заявление в полицию, пишет "Rivne.online".

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни были возмущены методами работы врача, другие же поддержали стоматолога.

Сама медик также прокомментировала ситуацию, отметив, что публикация в Facebook могла быть сделана с целью испортить ее репутацию. Она отрицала факты рукоприкладства и отметила, что сама неоднократно получала травмы со стороны детей, но никогда не винила ни их, ни родителей.

Стало известно, что до октября 2020 года стоматолог работала в клинике "Голливуд", однако оттуда ее попросили уйти после жалоб родителей, обвинивших ее в жестоком обращении с детьми.

На YouTube появились видеозаписи того, как Инна Кравчук вместе с помощницей применяют к детям силу в стоматологическом кабинете. Инцидент с девочкой произошел полгода назад, а родителей пострадавшего мальчика пока не нашли (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Внимание! Кадры 18+

На странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook сообщили, что по факту действий стоматолога начато досудебное расследование после заявлений родителей двух пострадавших пациентов.

"Также в распоряжение правоохранителей уже попали видео доказательства недостойного поведения женщины-стоматолога", – отметили в полиции.

Предварительно дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 УК Украины – нанесение легких телесных повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине 34-летняя женщина родила ребенка и положила его в морозильную камеру. Она утверждала, что малыш появился на свет мертвым, однако следствие установило, что девочка скончалась от переохлаждения.