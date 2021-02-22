В Ривне состоялся суд над стоматологом, подозреваемой в избиении детей

В Ривне в понедельник, 22 февраля, суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства детскому стоматологу Инне Кравчук, которую подозревают в применении силы к маленьким пациентам.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Ривненской области. Теперь 29-летняя гражданка не может покидать населенный пункт, в котором зарегистрирована, без разрешения следователя, прокурора или суда.

Она должна являться в суд или другие органы власти по каждому требованию. Кроме того, стоматолог не должна общаться с рядом лиц, определенных судьей, или же делать это в соответствии с установленными условиями.

С первым заявлением в полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя, чья 5-летняя дочь получила телесные повреждения на приеме у стоматолога. Следом за ней заявления написали родители еще троих пострадавших, двое из которых узнали своих детей на опубликованных в сети видео из кабинета врача.

Напомним, ранее стоматологу сообщили о подозрении в умышленном нанесении легких телесных повреждений и побоях. Также по делу продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сеть попали кадры из кабинета врача частной стоматологической клиники "Only kids" Инны Кравчук, которая вместе со своей ассистенткой якобы била детей. Мама одной из пациенток рассказала, что у девочки после визита к медику остались ссадины на теле.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба отреагировал на инцидент и выразил надежду, что дело будет должным образом расследовано. Он также призвал родителей быть рядом со своими маленькими детьми во время приемов у врача.