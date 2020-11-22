В Ривне пытались подкупить избирателей в пользу одного из кандидатов
Избирателям предлагали деньги за голосование в пользу одного из кандидатов в мэры
Люди должны были показать фото своего бюллетеня
Во время второго тура местных выборов в Ривне полицейские предупредили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.
Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Ривненской области. По состоянию на 14:00 22 ноября в полицию поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
Сотрудники полиции установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму денег с условием проголосовать за конкретного кандидата.
Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен был сфотографировать бюллетень с "правильным" голосованием.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя).
Также полицейские установили личность и организатора незаконной схемы.
Кроме того, правоохранители зафиксировали семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один – на избирательном участке в Квасилове, который по результатам проверки не нашел своего подтверждения.
Причастных к противоправным действиям лиц пригласили в Ривненский отдел полиции для дачи объяснений.
По другим фактам возможных нарушений избирательного законодательства, сообщение о которых поступили на спецлинию 102, полицейские проводят проверку.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах наблюдатели зафиксировали систематический подвоз избирателей на участки одними и теми же автомобилями.