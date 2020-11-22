В Ривне пытались подкупить избирателей в пользу одного из кандидатов

Во время второго тура местных выборов в Ривне полицейские предупредили подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность городского головы.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Ривненской области. По состоянию на 14:00 22 ноября в полицию поступило 14 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Сотрудники полиции установили личность соорганизатора, которая предлагала избирателям определенную сумму денег с условием проголосовать за конкретного кандидата.

Чтобы получить вознаграждение, избиратель должен был сфотографировать бюллетень с "правильным" голосованием.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя).

Также полицейские установили личность и организатора незаконной схемы.

Кроме того, правоохранители зафиксировали семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один – на избирательном участке в Квасилове, который по результатам проверки не нашел своего подтверждения.

Причастных к противоправным действиям лиц пригласили в Ривненский отдел полиции для дачи объяснений.

По другим фактам возможных нарушений избирательного законодательства, сообщение о которых поступили на спецлинию 102, полицейские проводят проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах наблюдатели зафиксировали систематический подвоз избирателей на участки одними и теми же автомобилями.