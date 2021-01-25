В Ривне после домашних родов с "духовной акушеркой" умерла 34-летняя женщина

В Ривне 23 января умерла 34-летняя женщина, которая рожала дома. Ребенок при этом выжил и находится под присмотром врачей.

Как сообщается на сайте Нацполиции Ривненской области, на протяжение беременности женщина не состояла на медицинском учете и не обращалась к врачам.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с отметкой "несчастный случай", пишет ТСН.

Роды принимала дома "духовная акушерка" в мусульманской одежде, уточнила RivneUnian главрач роддома Ривненского горсовета Светлана Муравская. По ее словам, роженица три часа истекала кровью – родила она в 15:15, а в больницу ее доставили в 18:20.

В итоге женщина скончалась от острой акушерской кровопотери.

"Духовная акушерка – это человек без медицинского образования, который считает, что умеет и знает, как принимать роды и как они должны проходить", – приводит "Суспільне" слова Муравской.

Также отмечается, что у женщины это уже второй ребенок – первого она рожала в больнице. Сейчас мальчик находится в роддоме под присмотром врачей, его вес – 4 кг 570 грамм.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница британского города Бристоль, 18-летняя Даниэль Джонс, не заметила своей беременности, пока у нее внезапно не начались схватки. Девушка умерла вскоре после рождения ребенка, но малыш выжил. В полиции назвали ее смерть "необъяснимой".