В Ривне скандальный экс-прокурор оформил завещание на судью, ведущую процесс по его взятке

В Ривне бывший прокурор Андрей Таргоний, против которого уже шестой год идет судебный процесс за взяточничество, в завещании переписал имущество на судью, ведущую его дело.

На такой шаг он пошел, чтобы судья стала заинтересованной стороной и ее могли отвести от рассмотрения,передает ТСН (чтобы посмотреть сюжет, доскролльте страницу до конца).

Журналисты напомнили, что Таргоний известен по видео семилетней давности, когда его таскал за галстук тогда еще живой лидер "Правого сектора" в Ривненской области Саша Белый.

Пресс-секретарь прокуратуры Волынской области Наталья Мурахевич рассказала, что фигурант был разоблачен еще 2 июля 2015 года во время получения им неправомерной выгоды в сумме 12 тыс. гривен.

Решение по делу еще не вынесено, ведь защита подозреваемого постоянно затягивает судебный процесс через отводы. "Даже подготовительное судебное заседание еще не состоялось, ведь всегда есть отводы", – отметила Мурахевич.

Таргоний, как пошутили журналисты, "перебрал" уже почти всех судей в Ривне, и его направили в другой город.

Об отводе судьи Ирины Незнамовой ходатайство подавалось пять раз. Именно на нее подозреваемый оформил завещание на общую сумму в почти 62 тыс. гривен.

"Завещал мне свое имущество: денежные вклады в сумме, с которой бы они не состояли, гоночный велосипед, коллекцию почтовых марок, коллекцию монет и мобильный телефон", – объяснила судья, что получит в случае смерти обвиняемого во взяточничестве.

Незнамова обратилась в Офис генпрокурора и Высший совет правосудия. Юристы такую уловку экс-прокурора расценили как "оригинальную, но однозначно незаконную".

"Это стопроцентное искусственное создание оснований для отвода, которые по идее не должны привести к никакому отводу", – считает один из экспертов.

Таргоний в свою очередь обвиняет судью в произволе. Дело против него, утверждает подозреваемый в коррупции, – сфабрикованное.

Обвиняемый экс-прокурор может получить еще одну уголовную статью – вмешательство в осуществление правосудия. При этом существует вероятность, что после многочисленных отводов сроки давности дела закончатся.

Предлагаем посмотреть сюжет ТСН о деле прокурора:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 26 марта главного ревизора-инспектора ГУ Государственной налоговой службы Киевщины задержали после получения им взятки. Подозреваемый требовал у предпринимателя более 400 тыс. гривен.