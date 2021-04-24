В РФ пообещали до конца года вдвое увеличить число паспортов, выданных жителям Донбасса

Количество жителей оккупированных регионов Донбасса, которым незаконно выдают российские паспорта, продолжает расти. За день оккупационные администрации РФ в ОРДЛО получают 1350-1400 заявок на получение документов.

Кроме того, во всех учреждениях (школах, больницах, администрациях и т.д.), установлен тотальный контроль за получением работниками паспортов РФ. Об этом сообщила общественная организация "Восточная правозащитная группа" на странице в Facebook.

Как рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Виктор Водолацкий изданию "ТАСС", до конца 2021 года количество выдачи паспортов в ОРДЛО может увеличиться почти вдвое – до 1 млн человек.

Так, по состоянию на 23 апреля в ОРДЛО паспорта получили 583 тысячи человек. Заявлений от местных жителей получены дополнительно 75 тысяч, а электронная очередь расписана до 2024 года – на тот момент документы могут оформить более 2 млн человек.

Также 67 тысяч паспортов оформили несовершеннолетние лица в ОРДЛО. Более 120 тысяч получили документы из числа ВПЛ, которые проживают на подконтрольной территории Украины в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что жители оккупированных регионов Донбасса, которым незаконно выдали российские паспорта, бесправны в РФ и нужны только для повода, чтобы их "защищать".