В ресторане сына мэра Бродов напали на журналиста, снимавшего нарушение карантина

Журналист из Львовщины Сергей Никишин заявил о нападении во время съемок вечеринки в отельно-ресторанном комплексе "Колыба" в селе Лагодив.

По его словам, сын мэра Бродов, 36-летний Иван Белей (владелец указанного заведения), разбил его камеру и аксессуары к ней, уничтожив доказательства нарушений карантина. Об инциденте, который произошел 24 апреля, журналист написал на своей странице в Facebook.

"Единственная камера, наш хлеб – отобрана и уничтожена. Камера, которая работала для общины города Броды, а не для Белея – уничтожена, потому что были важные доказательства", – пожаловался мужчина.

На портале YouControl указанно, что Белей действительно является основателем и руководителем фермерского хозяйства "Лагодив".

В комментарии Zaxid.net Никишин сказал, что приехал в Лагодив вместе с депутатом Бродовского городского совета Ольгой Кравчук, ее мужем Виталием и его братом. Журналист хотел проверить информацию о том, что в местном ресторане проходит массовое мероприятие.

"Мы не заходили ни на территорию, ни внутрь заведения. Нас остановил охранник и запретил заходить на территорию. Я показал охраннику свое удостоверение. Он его забрал и пошел внутрь. К нам вышел владелец и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать, нецензурно выражаться", – заявил журналист.

Он добавил, что Белей якобы несколько раз ударил Виталия Кравчука – кулаком в лицо, ногой по спине и в живот – и выбил у него из рук телефон.

"Потом увидел, что я снимаю на камеру, закричал мне нецензурно, кулаком выбил камеру, она упала на землю. Тогда еще ногой пнул ее. Затем двое охранников под руки отвели меня к дороге", – сказал Никишин.

Он снял побои, а правоохранители начали производство по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК.

Сам Белей отрицает, что причастен к избиению Никишина, но в то же время подтвердил, что у него была перепалка с Кравчуком.

Мужчина утверждает, что супруги Кравчуки и еще несколько человек пытались проникнуть на территорию его ресторана.

"Я вышел, они мне светили в глаза фонариком, между нами возник словесный конфликт, началась схватка между мной и Кравчуком, началась толкотня, но я не могу это назвать дракой: ни у меня, ни у него нет синяков. Они говорят, что там какой-то журналист и какая-то камера, но я не понимаю, о чем речь", – сказал Белей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 21 апреля мужчина мешал работе журналистов одного из телеканалов, пытаясь отобрать аппаратуру.