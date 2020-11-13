В районе почти сотни взрывов возле Дебальцево оказалась база террористов. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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  • Возле Дебальцево, где зафиксировано 89 взрывов, оказалась база вооруженных формирований России

  • Территорию контролирует 7 ОМБр подконтрольных РФ войск

СМИ нашли базу террористов в районе взрывов на Донбассе

В районе Дебальцево, где Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 89 взрывов, расположена база незаконных вооруженных формирований России.

Об этом пишут "Донбасс.Реалии", ссылаясь на спутниковые снимки указанной местности. Речь идет о северо-востоке от поселка Комуна на западной окраине Дебальцево Донецкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как пишет издание, если увеличить изображение, то на последних снимках Google там видно немного военной техники.

Расположение базы террористов.

Отмечается, что летом 2013 года указанный участок использовался в качестве базы для грузовиков.

Указанный участок летом 2013 года.

Уже в июле 2014 года после начала активных боевых действий грузовиков там уже не было, а в мае 2015 года после тяжелых боев за Дебальцево и его перехода под контроль "ДНР" на площадке видны многочисленные автомобили характерного защитного цвета.

В июле 2014 года грузовиков уже не было.

Этот участок оккупированных территорий находится в ведении 7 Отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса подконтрольных РФ войск, о чем свидетельствует отчет международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Военная техника боевиков в мае 2015 года.

"Точно нельзя утверждать, что взрывы, зафиксированные СММ ОБСЕ, связаны с указанной базой боевиков, но место ее расположение совпадает с указанным в отчете миссии. Подконтрольные группировкам "ЛДНР" СМИ о каких-либо чрезвычайных происшествия или обстрелах возле Дебальцево не сообщают", – пишет издание.

Разное количество техники в 2019 и 2020 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ОБСЕ за среду, 11 ноября, зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В большинстве речь идет о взрывах неизвестного происхождения.

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