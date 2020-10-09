В Прилуках группировка хотела создать "альтернативный горсовет" и попала в руки СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку при попытке незаконного создания "альтернативного горсовета" в Прилуках Черниговской области.

С помощью псевдооргана местного самоуправления злоумышленники хотели расшатывать общественно-политическую ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба СБУ.

Организаторы преступной группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к псевдогосударственному образованию. Агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к деятельности группировки.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что СБУ "накрыла" в Киеве российскую "ботоферму", которую запустили через выборы.