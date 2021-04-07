В Прикарпатском университете и в консультативном совете КСУ прокомментировали скандал вокруг профессора Кострубы

В Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника прокомментировали скандал вокруг преподавателя Юридического института этого вуза Анатолия Кострубы. О его "крымском прошлом" в учебном заведении узнали из СМИ.

Так, директор юринститута Валентина Васильева в комментарии OBOZREVATEL сообщила, что Анатолий Коструба работает в вузе по контракту в течение нескольких лет.

"Анатолия Владимировича мы приняли на работу где-то в 2015 или 2016 году – боюсь ошибиться, - когда началась всеукраинская кампания по устройству кадров, студентов, аспирантов из Крыма, тех, которые мигрировали после оккупации Крыма. Тогда министерство (образования и науки. – Ред. ) разослало нам видение ситуации, что надо максимально содействовать. Анатолий Владимирович был тогда молодой ученый, уже дипломированный, с хорошим бэкграундом – и мы с удовольствием приняли его на работу для усиления кадрового обеспечения", – отметила Васильева.

Она также рассказала, что Кострубу ей рекомендовали и коллеги, с которыми она пересекалась во время командировок в Киев.

"Мне его рекомендовали. Информация о нем как о молодом доктора поступала из столицы", – уточнила директор юринститута.

Васильева также объяснила, как профессору кафедры гражданского права, который постоянно живет в Киеве и не имеет собственного жилья в Ивано-Франковске, удавалось преподавать в университете до введения дистанционного обучения с началом карантина.

"Он имеет полную нагрузку как профессор кафедры гражданского права. Учебная нагрузка по количеству часов, которые должны выполняться на ставку, предполагает не только живое общение и чтение лекций. Он имеет заочную форму обучения, обеспечивает ведущие дисциплины, гражданское право. Он приезжал, когда были сессии. У нас университет обеспечивает для таких профессоров возможность бесплатного проживания в нашей гостевой гостинице", – рассказала Васильева.

А вот информация о том, что преподаватель кафедры гражданского права Юринститута имел общий бизнес с "правой рукой" Аксенова Рустамом Темиргалиевым, а также то, что господин Коструба еще до аннексии поддерживал пророссийские организации в Крыму, для Васильевой стало неприятным сюрпризом.

"Я об этом раньше не слышала. Не могу сказать, что знаю Анатолия Владимировича близко, с позиции какой-то исповеди – только как преподавателя, который выполнял нагрузку и к которому не было вопросов. А эта информация в СМИ стала для меня большим удивлением", – пояснила Васильева.

Так же со СМИ она узнала и о существовании жалобы о нарушении академической добродетели Анатолием Кострубой, которая сейчас проходит рассмотрение в Нацагентстве по обеспечению качества высшего образования.

"Только с его слов знаю. После того, как сообщения об этой жалобе появились в СМИ, я созвонилась с Анатолием Владимировичем и мы это обсудили. Он рассказал свою позицию. Поэтому на данный момент мы имеем противоположную информацию из двух разных источников... У нас (в университете. – Ред.) свое положение о добродетели. И в зависимости от выводов НАОКВО по этому поводу мы будем реагировать. Тем более что и сам господин Коструба на общественных началах работает в отраслевом экспертном совете при Нацагентстве", - заявила Васильева.

Зато в Нацагентстве прояснить ситуацию с рассмотрением жалобы по Анатолия Кострубы пообещали чуть позже.

"Да, мы проверяем эту жалобу – и это требует времени", – отметил председатель НАОКВО Сергей Квит.

Он также пояснил OBOZREVATEL, что проводить проверки каждого члена отраслевых советов НАОКВО не может.

"В нашей системе работает около 4000 экспертов и 400 членов отраслевых экспертных советов. Мы не проводим спецпроверки и у нас нет следственных функций, но мы реагируем на жалобы. Если различные факты подтверждаются, НАОКВО время от времени обновляет состав ОЭС и реестр экспертов. Также в том случае, когда мы имеем претензии к профессионализму решений и этичности поведения", – ответил Квит на наш вопрос по поводу Кострубы, информации о его совместном бизнесе с коллаборационистами и участии в движениях и мероприятиях пророссийского направления в Крыму до аннексии.

А вот председатель научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины Юрий Барабаш сообщил OBOZREVATEL, что лично с Анатолием Кострубой практически не знаком, а кто из судей КСУ рекомендовал его в состав совета – не знает.

"Я с ним (с Анатолием Кострубы. – Ред.) встречался два раза за всю жизнь. Знаю, что есть такой цивилист, что он где-то работал, знаю, что он входит в состав не только нашего совета, а еще многих структур. В составе совета – 80 человек, я не могу всех их хорошо знать. Некоторые из них – вообще "мертвые души", которых я никогда не видел, не знаю и не представляю, чем они занимаются... Совет формировал не я, а судьи КСУ: они подавали свои кандидатуры и потом на своем заседании голосовали по каждому человеку. И когда состав совета были определен – меня избрали председателем. Первоначальный состав не проходил никакой апробации. То есть, я так понимаю, где-то кому-то понравился этот специалист – и он попал", – отметил Барабаш.

Он также пояснил, что как председатель научно-консультативного совета КСУ не имеет влияния на персональный состав этого органа. Впрочем, считает, что обвинения в плагиате, связях с коллаборационистами и пророссийские взгляды должны учитываться при формировании персонального состава этого совещательного органа.

"Моя персональная позиция: такой человек не должен в совете быть. Я никак не могу на это повлиять. Могу только обратить внимание суда и посоветовать судьям присмотреться к человеку. Если будут факты – будем обращать, конечно, на них внимание Конституционного суда, я считаю, что это неуместные вещи абсолютно", – подчеркнул Барабаш.

Напомним, ранее сообщалось, что симферопольский юрист и преподаватель Таврического национального университета Анатолий Коструба сразу после оккупации полуострова Россией переехал на материковую часть Украины. Сейчас он с семьей якобs проживает в приобретенном в пригороде столицы домt. Недвижимость, согласно реестра прав собственности, зарегистрированf на тещу Кострубы Елену Вознюк.

При этом, как свидетельствуют данные из Единого государственного реестра Украины, Коструба имел (а согласно украинских реестров – до сих пор имеет) бизнес-связи с бывшим "правой рукой" Аксенова, коллаборантом Рустамом Темиргалиевым: симферопольский юрист вместе с семьей Темиргалиева в свое время создал и владел компанией "Татарстан Эстейт", которая согласно КВЭД занималась операциями с недвижимостью и разведением лошадей, овец и коз. А жены Темиргалиева и Кострубы владели сразу думя совместными компаниями, специализировавшимися на предоставлении услуг по охране. При этом директором обеих компаний числился охранник Темиргалиева Вячеслав Задорожный, которого оккупационные суды осудили за участие в мошеннической попытке завладения 35,5 млн грн и более 300 кг ювелирных украшений, которые на момент оккупации находились в крымском отделении украинского "Ощадбанка". В ходе расследования в качестве организатора этого дерзкого грабежа называли Темиргалиева. О его роли, по сообщениям СМИ того времени, в ходе судебных заседаний вспоминали и непосредственные исполнители похищения ценностей. Также согласно сообщениям крымских СМИ, некоторое отношение к истории с "крымским золотом" мог иметь и Анатолий Коструба.

Кроме того, бывший мэр Севастополя Валерий Саратов свое время публично заявлял о возможной причастности Кострубы к операциям с земельными участками и коммунальным имуществом, которые выводились из собственности общины и оказывались в частных руках.

К тому же, Коструба в свое время стал основателем нескольких политических и общественных организаций пророссийского направления. Так, в 2005 году он основал и возглавил Крымскую республиканскую МОО "Молодежное объединение" Вместе с Грачом "в поддержку крымской ячейки компартии, возглавляемую Леонидом Грачом. Впоследствии Грач уверял, что именно его изначально российские оккупанты планировали сделать "главой Совета министров" "Республики Крым" вместо Сергея Аксенова.

Вместе с нынешним "крымским чиновником" Геннадием Нараевым Коструба в том же 2005 году создал симферопольский филиал объединения "Наследники Богдана Хмельницкого", которое декларировало своей целью "отстаивание прав этнических русских, проживающих в Украине", отстаивало единство украинского и российского народов и необходимость объединения с РФ, выступало против НАТО и изыскивало в Украине "нацистскую угрозу".

Также на сайте Российского культурного центра в Крыму до сих пор есть упоминание об участии Кострубы в качестве приглашенного гостя в презентации книги "Крым. Севастополь. Россия. История, геополитика, будущее", автор которой – Леонид Шершнев – рассматривал 12 сценариев "возвращения" Крыма, от "добровольной передачи" полуострова Украины к решению вопроса военным путем.

Сейчас Коструба имеет собственную юридическую практику в Киеве, работает преподавателем Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника и входит в широкий перечень научно-консультативных советов и объединений при ключевых государственных учреждениях. В частности, Коструба является членом научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, Независимой ассоциации банков, входит в экспертные советы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и при Представительстве президента в АРК, а также в научный совет Министерства образования и науки. До 2020 года Анатолий Коструба входил такоже в НКС Верховного Суда (причины его исключения из НКР ВС на данный момент нам неизвестны).