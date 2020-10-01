В пожарах на Луганщине погибли три человека, еще трое пострадали

От масштабных лесных пожаров в Луганской области погибли три человека, еще трое пострадали – их госпитализировали с отравлением угарным газом.

Площадь пожаров составляет более 9,3 тысяч га, сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них – лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", – сказано в сообщении.

Венедиктова уточнила, что уже открыты уголовные производства по части 1 и 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК.

"Только что руководитель Луганской областной прокуратуры в который раз за день доложил о распространении лесных пожаров на Луганщине. Ситуация в регионе напряженная – охвачены пламенем более 9300 га", – добавила генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области вспыхнули 85 лесных пожаров, из них 42 были ликвидированы. В некоторых селах эвакуируют людей. Также есть информация о поврежденных жилых домах.