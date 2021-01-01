В последний день 2020 года девять украинцев погибли в пожарах – ГосЧС

В течение суток 31 декабря и в новогоднюю ночь девять украинцев погибли в пожарах, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, отметив, что в течение суток осуществлено 1 тыс. 44 выезда. Благодаря принятым мерам было спасено 6 человек, 58 зданий и 3 единицы автотракторной техники.

В частности, ужасное ЧП произошло 31 декабря в 15:47 в г. Днепр – в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека (один человек скончался в больнице).

Также в 01:35 1 января во частном доме в с. Матвеевка Вольнянского района Запорожской области горел жилой дом на общей площади 120 кв.м. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1978 г.р. без признаков жизни.

Опять же 1 января в пожаре погиб мужчина 1974 года в селе Казначеевка Магдалиновского района Днепропетровской области.

А в Чернигове по неосторожности при использовании фейерверков в 00:12 1 января едва не сгорел автомобиль "Volkswagen Polo". На момент прибытия спасателей пожар потушили огнетушителями, но огонь успел повредить салон и наружную облицовку автомобиля.

В Одессе в новогоднюю ночь загорелся балкон и комната на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. ЧП произошло 1 января на ул. Академика Королева, 88. Пожарные спасли из верхних этажей 3 человека, по лестничной клетке эвакуировали 8 человек, из них 3 детей. Причина пожара пока неизвестна.

Спасатели сообщили, что в целом за прошедшие сутки в жилом секторе страны произошло 84 случая возгораний. Основной причиной несчастий стала собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.

Как сообщал OBOZREVATEL: