В последний день 2020 года девять украинцев погибли в пожарах – ГосЧС
В течение суток 31 декабря и в новогоднюю ночь девять украинцев погибли в пожарах, еще семеро получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, отметив, что в течение суток осуществлено 1 тыс. 44 выезда. Благодаря принятым мерам было спасено 6 человек, 58 зданий и 3 единицы автотракторной техники.
В частности, ужасное ЧП произошло 31 декабря в 15:47 в г. Днепр – в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека (один человек скончался в больнице).
Также в 01:35 1 января во частном доме в с. Матвеевка Вольнянского района Запорожской области горел жилой дом на общей площади 120 кв.м. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1978 г.р. без признаков жизни.
Опять же 1 января в пожаре погиб мужчина 1974 года в селе Казначеевка Магдалиновского района Днепропетровской области.
А в Чернигове по неосторожности при использовании фейерверков в 00:12 1 января едва не сгорел автомобиль "Volkswagen Polo". На момент прибытия спасателей пожар потушили огнетушителями, но огонь успел повредить салон и наружную облицовку автомобиля.
В Одессе в новогоднюю ночь загорелся балкон и комната на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. ЧП произошло 1 января на ул. Академика Королева, 88. Пожарные спасли из верхних этажей 3 человека, по лестничной клетке эвакуировали 8 человек, из них 3 детей. Причина пожара пока неизвестна.
Спасатели сообщили, что в целом за прошедшие сутки в жилом секторе страны произошло 84 случая возгораний. Основной причиной несчастий стала собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 14 декабря в Харькове произошел пожар в 9-этажном жилом доме. В результате образовалось сильное задымление. Из опасных зон на свежий воздух эвакуировали 12 жителей;
а в ночь на 13 декабря вспыхнул пожар на Змиевской ТЭС в Харьковской области. Загорелась набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в четырех бункерах золы;
15 декабря произошел пожар в двухэтажном доме в Киеве. Погибли два человека, еще один был госпитализирован.