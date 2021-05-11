В Португалии за убийство украинца инспекторам вынесли приговоры

Суд в Португалии 10 мая вынес приговоры трем инспекторам Миграционной службы страны по обвинению в убийстве мигранта из Украины Игоря Гуменюка, которого они избили.

Двое получили по 9 лет тюремного заключения, еще один – семь лет, пишет DW.

Их признали виновными в нанесении тяжелых повреждений мужчине во время допроса, что привело к смерти украинца.

"Смерть Игоря Гуменюка стала прямым последствием поведение подсудимых, которые должны были действовать иначе", – сказал судья.

Напомним, что 40-летний Гуменюк, который сам родом из Львовской области, прибыл в Португалию на заработки. 10 марта 2020 года в аэропорту Лиссабона его не пропустили сотрудники Миграционной службы. Они считали, что мужчина якобы прилетел незаконно и собирались отправить назад, а уже 12 числа его нашли мертвым в изоляторе временного содержания.

Правозащитники заявили, что такой случай в Португалии является не единственным.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за трагедии уволилась глава Службы по делам иностранцев и границ Криштина Гатош.