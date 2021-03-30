В Полтавской области 12-летний школьник умер на перемене

В Полтавской области на территории Лохвицкой территориальной общины в сельской школе во вторник, 30 марта, скончался 12-летний ученик.

На место происшествия вызвали врачей, но спасти ребенка не удалось. Около 11:30 медики сообщили в полицию о смерти мальчика, проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

По предварительной информации, школьник умер во время перерыва между уроками. Обстоятельства и причины инцидента установят правоохранители.

Работники полиции опрашивали свидетелей и изучали медицинскую документацию умершего. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна указать причину смерти.

Напомним, ранее в Запорожье скончался 17-летний подросток Александр, который пережил клиническую смерть в школе во время перемены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Радомышль Житомирской области в камышах в водоеме найден мертвым 17-летний Иван Мыслывый, которого разыскивали с 18 марта.