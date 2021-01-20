В полтавской больнице подросток изнасиловал пятилетнюю девочку

В Полтаве 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании пятилетней девочки. Они находились в одной больничной палате после госпитализации.

Инцидент произошел еще в декабре 2020 года. В полиции заявили, что вина парня доказана – в январе с ним провели следственные действия, передает ТСН.

Отмечается, что четверых воспитанников Центра социально-психологической реабилитации доставили в больницу с диагнозом "отравление". Все они находились в одной палате – двое пятилетних детей, а также 10 летний мальчик и подросток 13-ти лет.

Последний, по данным правоохранителей, изнасиловал девочку неестественным способом.

"Причастность 13-летнего подростка доказана. Проведены необходимые экспертизы, которые подтверждают это. Пострадавшей предоставляется психологическая помощь", – сказал спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Открыто несколько уголовных производств – одно по части 4 статьи 152 (изнасилование несовершеннолетнего ребенка), еще два по статье 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК. Правоохранители проверят возможные нарушение со стороны воспитателей реабилитационного центра и медицинского персонала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Козлов Киевской области в ночь с 31 декабря на 1 января подросток изнасиловал 13-летнюю девочку. Он ударил жертву по лицу и потащил в кусты.