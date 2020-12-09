В Полтаве загорелись ночной клуб и ресторан: дым поднялся до небес. Фото и видео

В Полтаве произошел пожар в Доме дворянского собрания, где находились ночной клуб "Версаль" и караоке "Граммофонъ".

Как сообщает издание "Полтавщина", возгорание началось в ночь на 9 декабря около 4:20 по улице Соборности, 31. Предварительно известно, что сперва огонь возник в ресторане "Терраса". Потом пламя перекинулось на другие заведения. Отмечается, что пожар был настолько крупным, что дым поднялся до небес и накрыл весь город.

Из-за пожара полиция ограничила проезд транспорта. Был перекрыт перекресток улиц Соборности, Европейской и Небесной Сотни. Движение троллейбусов в центре города также было остановлено.

По состоянию на 7 утра спасатели все еще боролись с огнем. Для ликвидации ЧП задействовали 14 единиц техники и 50 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел пожар в яхт-клубе Riviera Riverside.