В Полтаве водитель свадебного кортежа устроил стрельбу на дороге. Видео

В Полтаве водитель свадебного кортежа устроил стрельбу на кольцевой дороге вокруг Корпусного сада, во время инцидента никто не пострадал.

Соответствующее видео из соцсетей обнародовало местное издание "Полтавщина". Нарушителя задержала полиция (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На ролике, снятом на смартфон, видно автомобиль, из окон которого выглядывают молодые и машут руками. Затем водитель берет пистолет и стреляет в небо.

В пресс-службе Национальной полиции Полтавщины сообщили, что вскоре после получения информации о стрельбе нарушителя был найден.

"Через два часа после инцидента автомобиль и нарушителя полицейские нашли на одной из улиц Киевского района Полтавы. Им оказался 18-летний местный житель. У молодого человека изъяли оружие, из которого, вероятно, были произведены выстрелы", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия" Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По сообщению СМИ, инцидент произошел на свадьбе сестры фигуранта дела с пятью обвиняемыми в стрельбе на пляже в микрорайоне Дублянщина Полтавы 10 августа 2017 года. Тогда погиб один человек, еще пятеро, в том числе 7-летний мальчик, получили ранения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на Кировоградщине "мокрый хулиган" получил пулю в голову от бывшего милиционера. Конфликт произошел, когда три молодые люди пытались сходить в туалет прямо на улице.

Пострадавшего доставили в больницу, полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы.