В Полтаве суд признал 45-летнего мужчину "мертвым" при жизни. Видео

В Полтаве 45-летнего местного жителя Анатолия Маковского при жизни официально признали "мертвым". Мужчина узнал об этом в текущем месяце, когда хотел восстановить документы. При этом свидетельство о "смерти" выдано уже более десятка лет назад.

Об инциденте в среду, 30 июня, сообщило "Суспільне". Маковский рассказал журналистам, что "умершим" его признал Шишацкий райсуд Полтавской области, а заявление подала его жена, с которой он не общался (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина решил восстановить идентификационный код через налоговую инспекцию после того, как вышел на свободу после заключения.

"Мне звонят, говорят: "Так и так, понимаете, вы мертвы". Я говорю: "В каком смысле?". "Так, мы послали на Киев запрос". Выдали, что Шишацкий суд меня 2010-го года погреб. Я в шоке", – пожаловался полтавчанин.

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Известно, что мужчина ушел из дома и не вернулся в июне 2007 года. Жена, родственники и общие знакомые не знали о его месте нахождения.

Женщина хотела оформить пенсию в связи с потерей кормильца, так как ей было сложно самой содержать сына. Она просила суд объявить ее мужа умершим, потому что в течение более трех лет сведений о том, где он, не было.

"Мертвый" украинец в свою очередь оправдался, что сидеть в селе, где он проживал вместе с женой, "не обязан". Тогда он переехал в родную Полтаву.

"На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести... Это три года они просто так просидели, пробили, думают: "Да судимый, может где-то сидит, а может убили"... Они просто отнеслись халатно", – сказал Маковский.

Бывший председатель Шишацкого райсуда Виктор Рябченко, который признал мужчину "мертвым", комментировать свое решение под запись отказался.

Адвокат Дарья Малинникова утверждает, что в документах не нашла достаточных оснований, чтобы Маковского было признано умершим.

Юрист пояснила, что во время судебного процесса нужно было проверить и другие сведения: не выезжало ли лицо за границу, есть ли у него имущество, работа. Малинникова порекомендовала обращаться в суд, чтобы отменить решение о "смерти".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области оперуполномоченный фальсифицировал документы с показаниями свидетелей и "допросил" человека, который умер шесть лет до происшествия. Суд признал правоохранителя виновным и обязал уплатить 34 тыс. грн штрафа, но тот настаивает на своей правоте.