В Полтаве оправдали виновницу мажорной ДТП, которая сбила на переходе 15-летнего парня

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
3,0 т.

  • 6 ноября 2018 года Артема Левченко в Полтаве на Mercedes сбила Наталья Саенко

  • После ДТП на место прибыл муж бизнесвумен и в присутствии патрульных снял видеорегистратор

  • За совершение аварии владелице ресторанного бизнеса грозило до восьми лет тюрьмы

В Полтаве оправдали виновницу мажорной ДТП, которая сбила на переходе 15-летнего парня

В Полтаве суд оправдал ресторатора Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 года на Mercedes сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста Артем Левченко. После ДТП подросток два месяца находился в коме, а на Рождество умер, так и не придя в сознание.

Через два года после трагедии, 25 ноября, судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко признал, что женщина не виновата в аварии. Об этом сообщает "Полтавщина".

В частности, в решении говорится, мол, велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках. Судья также заявил, якобы владелица ресторанного бизнеса не могла избежать столкновения.

Саенко в суде

Сторона обвинения настаивала на том, что подозреваемая в момент ДТП разговаривала по мобильному телефону. Вместо этого суд признал такое утверждение недоказанным. Поэтому арест имущества и водительское удостоверение Саенко были отменены.

Моменты ДТП, в котором Саенко сбила на авто 15-летнего Артема Левченко в Полтаве

Издание подчеркивает, что судья зачитывал приговор в течение двух часов, в конце которых подсудимая даже заплакала. Она оставила судебный зал сразу после оглашения приговора.

ДТП в Полтаве в ноябре 2018 года

В то же время родственники погибшего подростка уверяют, что "на совести ресторатора две смерти, так как накануне заседания, утром 24 ноября скончался и дедушка Артема". Адвокат же пострадавших назвал приговор суда "прецедентным" и, вместе со стороной обвинения, анонсировал подачу апелляционной жалобы.

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