В Полтаве оправдали виновницу мажорной ДТП, которая сбила на переходе 15-летнего парня
6 ноября 2018 года Артема Левченко в Полтаве на Mercedes сбила Наталья Саенко
После ДТП на место прибыл муж бизнесвумен и в присутствии патрульных снял видеорегистратор
За совершение аварии владелице ресторанного бизнеса грозило до восьми лет тюрьмы
В Полтаве суд оправдал ресторатора Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 года на Mercedes сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста Артем Левченко. После ДТП подросток два месяца находился в коме, а на Рождество умер, так и не придя в сознание.
Через два года после трагедии, 25 ноября, судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко признал, что женщина не виновата в аварии. Об этом сообщает "Полтавщина".
В частности, в решении говорится, мол, велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках. Судья также заявил, якобы владелица ресторанного бизнеса не могла избежать столкновения.
Сторона обвинения настаивала на том, что подозреваемая в момент ДТП разговаривала по мобильному телефону. Вместо этого суд признал такое утверждение недоказанным. Поэтому арест имущества и водительское удостоверение Саенко были отменены.
Издание подчеркивает, что судья зачитывал приговор в течение двух часов, в конце которых подсудимая даже заплакала. Она оставила судебный зал сразу после оглашения приговора.
В то же время родственники погибшего подростка уверяют, что "на совести ресторатора две смерти, так как накануне заседания, утром 24 ноября скончался и дедушка Артема". Адвокат же пострадавших назвал приговор суда "прецедентным" и, вместе со стороной обвинения, анонсировал подачу апелляционной жалобы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 ноября 2018 года Артема Левченко в Полтаве на авто сбила Наталья Саенко. 7 января от полученных травм парень скончался в больнице.
О смерти Артема сообщила в Facebook его мама Наталья Левченко. На свой страничке женщина попросила у общественности поддержки в привлечении к ответственности виновницы ДТП.
В полиции заявили, что в связи со смертью ребенка расследование продолжается по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция предусматривает до восьми лет тюрьмы.
Вскоре резонансная ДТП в Полтаве с Натальей Саенко, который насмерть сбил школьника на переходе, получила новый поворот. Экспертам удалось восстановить удаленные файлы с видеорегистратора Mercedes.
Известно, что после аварии на место прибыл муж Саенко, который в присутствии патрульных снял видеорегистратор и забрал с собой. Устройство он вернул на следующий день с пустой картой.
Во время досудебного расследования были выявлены вопиющие нарушения. В результате пять сотрудников полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. А по некоторым из правоохранителей ГБР открыло уголовное производство.
Также стало известно, что делал на месте ДТП прокурор Тарас Турчин, который общался с семьей бизнес-леди.
Журналистка Татьяна Доцяк заявила, что владелица ресторана в Полтаве Наталья Саенко, совершившая смертельный наезд на школьника, может избежать уголовной ответственности. По ее словам, полиция медленно расследовала дело с погибшим 15-летним подростком.
Лишь в мае 2019 года полиция завершила досудебное расследование по делу резонансной аварии.