В Полтаве оправдали виновницу мажорной ДТП, которая сбила на переходе 15-летнего парня

В Полтаве суд оправдал ресторатора Наталью Саенко, которая в ноябре 2018 года на Mercedes сбила на пешеходном переходе 15-летнего велосипедиста Артем Левченко. После ДТП подросток два месяца находился в коме, а на Рождество умер, так и не придя в сознание.

Через два года после трагедии, 25 ноября, судья Октябрьского райсуда Полтавы Анатолий Савченко признал, что женщина не виновата в аварии. Об этом сообщает "Полтавщина".

В частности, в решении говорится, мол, велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках. Судья также заявил, якобы владелица ресторанного бизнеса не могла избежать столкновения.

Сторона обвинения настаивала на том, что подозреваемая в момент ДТП разговаривала по мобильному телефону. Вместо этого суд признал такое утверждение недоказанным. Поэтому арест имущества и водительское удостоверение Саенко были отменены.

Издание подчеркивает, что судья зачитывал приговор в течение двух часов, в конце которых подсудимая даже заплакала. Она оставила судебный зал сразу после оглашения приговора.

В то же время родственники погибшего подростка уверяют, что "на совести ресторатора две смерти, так как накануне заседания, утром 24 ноября скончался и дедушка Артема". Адвокат же пострадавших назвал приговор суда "прецедентным" и, вместе со стороной обвинения, анонсировал подачу апелляционной жалобы.

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