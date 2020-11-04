В Полтаве дворник во время уборки листьев провалилась в 5-метровую яму и погибла. Фото и видео 18+

В Полтаве 4 ноября женщина провалилась в яму пятиметровой глубины и скончалась.

Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел на улице 23 Сентября, 13. Спасатели достали ее уже мертвой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Сотрудники ГСЧС в аппаратах защиты органов дыхания спустились в яму, где обнаружили женщину без признаков жизни. Они обвязали ее веревкой и подняли наверх", – сказано в сообщении.

Как уточняет "Суспільне", погибшей около 65 лет. Она работала дворником в ЖЭО №4.

Один из очевидцев рассказал, что слышал кашель в яме, когда женщина упала туда, однако затем она затихла.

По словам начальника отдела оперативного реагирования Сергея Зубаня, яма была в диаметре 50 см и глубиной в 5 м. Коммунальные службы выясняют причину провала, пишет "Vgorode Полтава".

В свою очередь в Telegram-канале "Полтава" местные жители уточняют, что сотрудники водоканала на протяжение недели круглосуточно качали канализационные стоки в трубе в обход основного коллектора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева произошла авария в коллекторе, в результате чего пострадали четверо сотрудников "Киевводоканала". Один из них позднее умер в реанимации.