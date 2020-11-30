В Полтаве 16-летний парень убил мужчину и снял это на видео

В Полтаве 16-летний парень нанес телесные повреждения 46-летнему мужчине, который от полученных травм скончался.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Полтавской области. Инцидент произошел 13 октября около 16:40 на остановке общественного транспорта в Киевском районе Полтавы.

"По версии следствия, 16-летний житель Полтавы нанес телесные повреждения местному 46-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в больнице", – сказано в сообщении.

В сети появилось видео инцидента, которое снимал сам парень на мобильный телефон. Он называл себя представителем "Нацдружины".

На кадрах видно, как юноша обвиняет мужчину, что он якобы находится в наркотическом состоянии, и обещает вызвать патрульную полиция.

В какой-то момент он нанес удар, от которого мужчина упал, ударился головой о брусчатку и потерял сознание.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "убийство по неосторожности" УК и назначен ряд экспертиз. Юноше сообщили о подозрении. Ему избрана мера пресечения – домашний арест с 21:00 до 06:00. Продолжается досудебное расследование.

Сам парень свою вину признал.

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