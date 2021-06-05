В Польшу из Украины пытались вывезти лекарств на 10 млн грн: подробности и фото

На Львовщине пограничники смогли предотвратить незаконный вывоз из Украины 300 ампул лекарственных средств. Их ориентировочная стоимость составляет более 10 миллионов гривен.

Груз пытались перевезти в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей. Инцидент произошел 5 июня, информирует пресс-служба Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) в Facebook.

Отмечается, что работники Галицкой таможни задержали транспортное средство на иностранной регистрации под управлением 35-летнего гражданина Украины. Для прохождения контроля он выбрал "зеленый коридор".

Видео дня

"Однако при осмотре среди личных вещей, в багажном отделении авто, таможенники обнаружили 300 ампул лекарственных средств", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ориентировочная стоимость одной ампулы составляет примерно 35-40 тысяч гривен. По словам водителя, лекарства его попросили перевезти через границу, и об их стоимости он якобы ничего не знал.

По данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Лекарства изъяты, а дело направят в суд.

Если вину мужчины докажут, ему может грозить штраф в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 гривен, конфискация товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе с Польшей украинские пограничники Луцкого отряда обнаружили груз незадекларированного товара на несколько миллионов гривен. Его пытались ввезти в страну, спрятав среди "гуманитарки".