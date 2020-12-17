В Польше возле сгоревшего авто нашли тело украинца: озвучены версии гибели

В польском городе Новы-Томысль (недалеко от Познани) 13 декабря возле сгоревшего автомобиля обнаружили тело 47-летнего украинца. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за пожара.

Следствие считает, что трагедия произошла в результате несчастного случая. Об этом "Укринформу" рассказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры Познани Лукаш Вавжиняк.

"Было проведено вскрытие тела, осмотр места происшествия, и предварительная оценка следователей исключает участие третьих лиц. Основной версией является возникновение пожара в автомобиле", – рассказал он.

Следователи выяснили, что погибший перед смертью курил в машине. Это и могло стать причиной возгорания.

Расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны после проведения токсикологической экспертизы и выводов эксперта по пожарам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в польском городе Вроцлав в начале декабря погиб украинский рабочий. Во время разгрузки материалов мужчина упал с большой высоты и его придавило металлическими конструкциями.