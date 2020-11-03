В Польше украинец устроил перегонки с полицией и разбился

В Польше в ДТП погиб 30-летний гражданин Украины. Он пытался скрыться от полиции, но потерял управление.

Авария произошла 2 ноября возле города Прудник Опольского воеводства, сообщил "Укринформу" спикер местной полиции Анджей Спирка.

Он уточнил, что водитель Fiat Seicento проигнорировал требование полиции и увеличил скорость.

"Вскоре от потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал по своей полосе", – рассказал Спирка.

Врачам не удалось спасти украинца, он скончался. Водитель Renault не пострадал.

В полиции уточнили, что погибший проживал и работал недалеко от места ДТП.

Правоохранители выясняют подробности происшествия.

ДТП произошло возле польского города Прудник. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданин Украины в Польше во время тест-драйва разбил автомобиль, который намеревался приобрести. Позднее оказалось, что украинец приехал на осмотр авто в состоянии алкогольного опьянения.