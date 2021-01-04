В Польше украинец ранил ножом соотечественника и набросился на полицейских

Во Вроцлаве пьяный украинец ранил ножом своего соотечественника, а затем набросился на полицейских.

Об этом сообщило издание Wirtualna Polska. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 января в районе города Лесница.

После сообщения о драке между мужчинами полицейские прибыли на место происшествия.

Когда они попытались задержать 28-летнего гражданина Украины, он набросился на них с ножом.

Офицеры быстро утихомирили нетрезвого злоумышленника. Расследованием случившегося займется местная прокуратура.

Пострадавшего украинца доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Его жизни ничего не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в польском Вроцлаве 3 января во время пожара в квартире погиб 30-летний гражданин Украины. По предварительной информации, вызвать пожар могла зажженная свеча.