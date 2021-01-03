В Польше сгорел украинец

В польском Вроцлаве во время пожара в квартире погиб 30-летний гражданин Украины.

Об этом сообщило радио ZET. Инцидент произошел на улице Мернича ночью со 2 на 3 декабря.

На месте происшествия работало шесть пожарных расчетов. Огонь охватил только одну квартиру, других жильцов дома не эвакуировали.

Полицейские и спасатели обнаружили в помещении труп 30-летнего мужчины. Больше никто не пострадал.

Причины возгорания установит специалист по пожаротушению. По предварительной информации, вызвать пожар могла зажженная свеча.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах на улице Почтовой произошел взрыв газа в жилом доме, пострадал один человек. В момент инцидента в квартире находился один мужчина – ее владелец. Он получил ожоги.