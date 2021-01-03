В Польше сгорел украинец

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
4,8 т.
В Польше погиб украинец при пожаре

В польском Вроцлаве во время пожара в квартире погиб 30-летний гражданин Украины.

Об этом сообщило радио ZET. Инцидент произошел на улице Мернича ночью со 2 на 3 декабря.

На месте происшествия работало шесть пожарных расчетов. Огонь охватил только одну квартиру, других жильцов дома не эвакуировали.

Пожар произошел в центре Вроцлава

Полицейские и спасатели обнаружили в помещении труп 30-летнего мужчины. Больше никто не пострадал.

На месте происшествия работало шесть пожарных расчетов

Причины возгорания установит специалист по пожаротушению. По предварительной информации, вызвать пожар могла зажженная свеча.

Огонь охватил только одну квартиру

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах на улице Почтовой произошел взрыв газа в жилом доме, пострадал один человек. В момент инцидента в квартире находился один мужчина – ее владелец. Он получил ожоги.

ПольшаВроцлавукраинцы в Польшепожар