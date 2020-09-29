В Польше сгорел автомобиль, в котором ехало пять украинцев. Фото ДТП

В Польше автомобиль Chrysler Cruiser с украинцами влетел в бетонную дренажную трубу и загорелся, четыре человека пострадали.

Об этом сообщило издание Yavp.pl. Инцидент произошел в населенном пункте Тылич (Малопольское воеводство).

Во время прибытия спасателей авто находилось посреди дороги, фактически заблокировав движение транспорта.

Водителем оказался гражданин Украины, он находился рядом.

По его словам возгорание произошло после того, как машина врезалась в бетонную дренажную трубу.

Сначала мужчина сообщил, что в салоне в момент аварии находился сам. Однако во время тушения пожара спасатели недалеко заметили еще двух людей. Оба находились в шоковом состоянии. Женщина лежала на расстоянии 120 метров от места аварии.

Затем в придорожных зарослях нашли еще двух пассажиров Chrysler, которые также имели видимые повреждения тела.

Двух пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи, для двух других, с более серьезными травмами вызвали медицинские вертолеты.

Спасательная операция, которая включала оказание первой медицинской помощи пострадавшим и уборка остатков сгоревшего автомобиля с дороги, заняла 3,5 часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находилось около 40 граждан Украины. Авария случилась возле города Богуславице Силезского воеводства.