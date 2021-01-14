В Польше продлили арест бывшему главе "Укравтодора"

Окружной суд Варшавы оставил под стражей бывшего главу "Укравтодора", министра транспорта Польши в 2011-2013 годах Славомира Новака еще на три месяца.

Как сообщило "Польское радио", судьи удовлетворили ходатайство прокурора и продолжили временный арест экс-чиновнику. Его подозревают в коррупции и мошенничестве.

По мнению суда, доказательства, представленные в заявлении прокурора Яна Дрелевського, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которых касается обвинение, уточнили в сообщении.

Также судьи разделили мнение прокурора относительно вероятного мошенничества, а также угрозы сурового наказания лишением свободы, пишут журналисты.

Новак останется под стражей как минимум до 16 апреля.

Новак исполнял обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2016-2019 годах.

До этого возглавлял министерство транспорта, строительства и водного транспорта Польши, был министром в канцелярии президента, руководителем политического кабинета премьер-министра, советником главы польского оборонного ведомства.

После увольнения из "Укравтодора" вернулся в Польшу, спустя некоторое время всплыла его причастность к коррупционным преступлениям в обеих странах.

Новака арестовали в Польше в июле минувшего года, его обвинили в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции, и в отмывании грязных денег.

В рамках еще одной коррупционной схемы Новак якобы предлагал международной компании, которая строит дороги, создать совместное предприятие, где предполагал роль и для себя.

Весной 2018 бывший чиновник требовал от одного из участников тендерных процедур платить ему по 45 тыс. евро ежемесячно, перечисляя эти средства в течение двух лет на счета компании, зарегистрированной на Кипре – якобы за оказание консультационных услуг.

В целом сумма тендеров, которые отрабатываются в рамках расследования, составляет 270 млн евро.

Позже польская прокуратура предъявила Новаку еще ряд обвинений в коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский суд отказался отпустить Новака под залог. Аргументировалось это решение, в частности, опасением мошенничества и суровым наказанием, которое может ожидать подозреваемого.

Адвокат Новака рассказал, что с просьбой о выдаче экс-чиновника на поруки к суду обращалось 17 человек, в том числе "люди из мира науки, политики и культуры".