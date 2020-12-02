В Польше погиб заробитчанин из Украины

В польском городе Вроцлав при трагических обстоятельствах погиб украинский заробитчанин.

Несчастный случай произошел во вторник, 1 декабря, на стройплощадке. Об этом сообщает местный новостной портал Wroclaw.

Отмечается, что во время разгрузки материалов мужчина упал с большой высоты, в результате чего его придавило тяжелыми металлическими конструкциями.

Известно, что для спасения пострадавшего на место вызвали медицинский вертолет. Однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – украинец умер, несмотря на попытки врачей реанимировать его.

За расследование причин, которые привели к гибели мужчины на стройке, взялись местная полиция и прокуратура. Кроме этого, госинспекция труда также проверит, в каких условиях выполнялась работа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября в Словакии произошло ДТП, в результате которого грузовик упал с моста. Водитель-украинец погиб в этой аварии на кольцевой дороге возле города Свидник.