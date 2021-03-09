В Польше отказывались лечить двух украинцев после смертельного ДТП с автобусом

После смертельного ДТП с украинцами в Польше 6 марта двух пострадавших отказывались лечить в клиниках из-за отсутствия страховки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. Вопрос решили связавшись с госпиталем. Дипломат отметил, что лечение пострадавших украинцев будет оплачено.

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", – сказал он.

Известно, что тела всех украинцев, которые погибли в аварии в Польше, идентифицировали. Скончались трое мужчин и две женщины с запада и юга Украины, пишет "ТСН". Их имена польская прокуратура пока не объявила.

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