В Польше отказывались лечить двух украинцев после смертельного ДТП с автобусом
После смертельного ДТП с украинцами в Польше 6 марта двух пострадавших отказывались лечить в клиниках из-за отсутствия страховки.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. Вопрос решили связавшись с госпиталем. Дипломат отметил, что лечение пострадавших украинцев будет оплачено.
"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", – сказал он.
Известно, что тела всех украинцев, которые погибли в аварии в Польше, идентифицировали. Скончались трое мужчин и две женщины с запада и юга Украины, пишет "ТСН". Их имена польская прокуратура пока не объявила.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Польше 6 марта вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.
За несколько секунд до ДТП с украинским автобусом в Польше его скорость упала до 45 км в час – водитель автобуса резко начал тормозить.
Украинец, который пострадал в масштабной аварии с пятью погибшими в Польше 6 марта Михаил Токмаков, рассказал, что водитель засыпал за рулем.