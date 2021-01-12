В Польше набирает обороты расследование по экс-главе "Укравтодора": руководил ОПГ и "обилечивал" иностранные компании

В рамках международного расследования по экс-министру транспорта Польши и бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку польские правоохранители провели новые аресты, а Офис генпрокурора и Госбюро расследований передали еще одно подозрение.

За все годы Независимости Украины это дело стало первым, в котором руководство дорожного ведомства поймали с поличным на вымогательстве и огромных взятках, а также разоблачили международную преступную систему "обилечивания" крупных компаний.

Подробнее о резонансном расследовании читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто такой Славомир Новак и почему его судят в Польше

Новак известен украинцам в первую очередь как исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с 2016 по 2019 год. До этого он был министром транспорта, строительства и водного транспорта Польши, министром в Канцелярии президента, руководителем политического кабинета премьер-министра, советником главы польского оборонного ведомства.

За три года работы в "Укравтодоре" Новак наделал немало шума. В частности, экс-госменеджер любил бегать по судам и назначал на должности людей с сомнительной репутацией.

После ухода из Госагентства автомобильных дорог Новак вернулся в Польшу, а спустя некоторое время всплыла его причастность к коррупционным преступлениям, затрагивающим две страны.

Славомир Новак. Przemyslaw Skrzydlo

Славомир Новак в 2016 году получил украинское гражданство, но не отказался от польского. Именно поэтому его будут судить в Польше. Учитывая нулевую толерантность к коррупции в этой стране, избежать ответственности фигуранту расследования вряд ли удастся.

В чем обвиняют Новака

Преступления, в которых обвиняют бывшего топ-чиновника, произошли именно в украинский период его деятельности. Совместное расследование провели Антикоррупционное бюро Польши, НАБУ и прокуроры двух стран.

Славомира Новака арестовали в Польше в июле прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции, и в отмывании грязных денег.

Славомир Новак был арестован в Польше 22 июля 2020 года. PAP/Radek Pietruszka

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, когда украинские компании не могли завершить работы до конца или вовремя, глава "Укравтодора" за вознаграждение предлагал продлить действие договоров и таким образом избежать штрафов.

"Это делалось с помощью компаний из Польши. Там создавалась фирма и взятки пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом получали деньги и легализовали их", – сказал Грищук.

Еще одна схема, когда Новак предлагал международной компании, которая строит дороги, создать совместное предприятие, в котором предусматривал роль и для себя.

"Он обещал, что 50% уставного капитала этого предприятия будет предоставлено его людьми, которым он доверяет. Остальные 50% должна предоставлять эта международная организация. И после завершения своей работы в Украине он планировал возглавить или войти в наблюдательный совет этого предприятия", – пояснил Грищук.

Также, по данным следствия, весной 2018 года Славомир Новак заявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по 45 тысяч евро ежемесячно, перечисляя эти средства в течение двух лет на счета компании, зарегистрированной на Кипре – под видом предоставления фиктивных консультационных услуг.

По данным директора НАБУ Артема Сытника, сумма тендеров, которые отрабатываются в рамках расследования, составляет 270 млн евро.

В рамках дела Новака в Украине и Польше провели более 50 обысков. Facebook НАБУ

Фигурантами резонансного дела являются крупные компании: Onur Group (Турция), украинские "Автомагистраль-Юг" и "Альтком", польская ECM Group Polska Sp.

Не исключено, что будут найдены новые улики и новые доказательства, а после могут последовать и новые задержания.

Аресты продолжаются

Вместе с Новаком в июле были арестованы бывший командир воинской части Сил специального назначения JW GROM Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек Палюха.

Полковник Завадка, по данным следствия, передал представителю польской компании "пожелание" Новака о взятке за содействие в победе в закупке консультационных услуг по разработке проектно-сметной и тендерной документации на строительство и реконструкцию дорог М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи и М-06 Киев-Чоп (с дальнейшим исполнением авторского и технического надзора).

Полковник Дариуш Завадка. zw.com.pl

Цена контракта составляла 1 784 204 евро, Новак хотел 10% "отката", но получил отказ. Именно вымогательство взятки у польской компании послужило толчком для серьезного расследования деятельности экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

В августе арестовали бизнесмена Александра Д. – представителя польской компании, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. По версии следствия, Александр Д. предложил Новаку за подряд "Укравтодора" взятку в 700 000 злотых.

В январе 2021 года были задержаны еще трое фигурантов. Спикер окружной прокуратуры в Варшаве, прокурор Александра Скшиняж сообщила, что аресты были проведены на Подкарпатье, в Малополье и на Поморье. Среди задержанных сотрудниками Цетрального антикоррупционного бюро:

Лукаш С ., бывший руководитель варшавской компании, акционером которой является Славомир Новак;

Павел Г ., вице-президент Малопольской компании, предоставляющей услуги по инженерии, архитектуре и геоинформации;

Гжегож В., предприниматель, который руководит компанией, предоставляющей услуги по безопасности бизнеса.

Лукашу З. и Гжегожу В. предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и отмывании средств, добытых в результате коррупционных преступлений.

Следствием установлено, что Лукаш З. четыре раза совместно и по согласованию со Славомиром Новаком получал денежные средства на общую сумму в 1,3 млн злотых (почти 300 тыс. евро) в обмен на посредничество при "решении вопросов".

Новые подозрения Новаку

Офис генпрокурора и Госбюро расследований 4 января 2021 года направили в Польшу новое подозрение Славомиру Новаку. Как рассказали в пресс-службе ГБР, в 2017-2019 годах он умышленно не выполнял решения украинских судов о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины – более того, активно препятствовал выполнению этих решений.

В итоге на Госагентство автомобильных дорог наложили штрафы, а Новаку вынесли предупреждение об уголовной ответственности. В сентября 2019 года исполнительное производство было завершено, а сообщение о совершении уголовного преступления направлено в правоохранительные органы.

Не отстают и польские правоохранители. Окружная прокуратура Варшавы также расширила список обвинений, предъявленных самому Славомиру Новаку, за счет преступлений коррупционного характера, совершенных совместно и по согласованию с задержанными 7 января Лукашем З. и Гжегожем В.

И, судя по всему, это еще не конец. Расследование продолжается, а Славомир Новак остается за решеткой.