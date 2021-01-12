В Польше набирает обороты расследование по экс-главе "Укравтодора": руководил ОПГ и "обилечивал" иностранные компании

В рамках международного расследования по экс-министру транспорта Польши и бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку польские правоохранители провели новые аресты, а Офис генпрокурора и Госбюро расследований передали еще одно подозрение.

За все годы Независимости Украины это дело стало первым, в котором руководство дорожного ведомства поймали с поличным на вымогательстве и огромных взятках, а также разоблачили международную преступную систему "обилечивания" крупных компаний.

Подробнее о резонансном расследовании читайте в материале OBOZREVATEL.

Новак известен украинцам в первую очередь как исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с 2016 по 2019 год. До этого он был министром транспорта, строительства и водного транспорта Польши, министром в Канцелярии президента, руководителем политического кабинета премьер-министра, советником главы польского оборонного ведомства.

За три года работы в "Укравтодоре" Новак наделал немало шума. В частности, экс-госменеджер любил бегать по судам и назначал на должности людей с сомнительной репутацией.

После ухода из Госагентства автомобильных дорог Новак вернулся в Польшу, а спустя некоторое время всплыла его причастность к коррупционным преступлениям, затрагивающим две страны.

Славомир Новак в 2016 году получил украинское гражданство, но не отказался от польского. Именно поэтому его будут судить в Польше. Учитывая нулевую толерантность к коррупции в этой стране, избежать ответственности фигуранту расследования вряд ли удастся.

Преступления, в которых обвиняют бывшего топ-чиновника, произошли именно в украинский период его деятельности. Совместное расследование провели Антикоррупционное бюро Польши, НАБУ и прокуроры двух стран.

Славомира Новака арестовали в Польше в июле прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции, и в отмывании грязных денег.

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, когда украинские компании не могли завершить работы до конца или вовремя, глава "Укравтодора" за вознаграждение предлагал продлить действие договоров и таким образом избежать штрафов.

"Это делалось с помощью компаний из Польши. Там создавалась фирма и взятки пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом получали деньги и легализовали их", – сказал Грищук.

Еще одна схема, когда Новак предлагал международной компании, которая строит дороги, создать совместное предприятие, в котором предусматривал роль и для себя.

"Он обещал, что 50% уставного капитала этого предприятия будет предоставлено его людьми, которым он доверяет. Остальные 50% должна предоставлять эта международная организация. И после завершения своей работы в Украине он планировал возглавить или войти в наблюдательный совет этого предприятия", – пояснил Грищук.

Также, по данным следствия, весной 2018 года Славомир Новак заявил одному из участников тендерных процедур о необходимости платить ему по 45 тысяч евро ежемесячно, перечисляя эти средства в течение двух лет на счета компании, зарегистрированной на Кипре – под видом предоставления фиктивных консультационных услуг.

По данным директора НАБУ Артема Сытника, сумма тендеров, которые отрабатываются в рамках расследования, составляет 270 млн евро.

Фигурантами резонансного дела являются крупные компании: Onur Group (Турция), украинские "Автомагистраль-Юг" и "Альтком", польская ECM Group Polska Sp.

Не исключено, что будут найдены новые улики и новые доказательства, а после них могут последовать и новые задержания.

Вместе с Новаком в июле были арестованы бывший командир воинской части Сил специального назначения JW GROM Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек Палюха.

Полковник Завадка, по данным следствия, передал представителю польской компании "пожелание" Новака о взятке за содействие в победе в закупке консультационных услуг по разработке проектно-сметной и тендерной документации на строительство и реконструкцию дорог М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи и М-06 Киев-Чоп (с дальнейшим исполнением авторского и технического надзора).

Цена контракта составляла 1 784 204 евро, Новак хотел 10% "отката", но получил отказ. Именно вымогательство взятки у польской компании послужило толчком для серьезного расследования деятельности экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

В августе арестовали бизнесмена Александра Д. – представителя польской компании, которая хотела получить контракт на строительство и ремонт одной из автодорог в Украине. По версии следствия, Александр Д. предложил Новаку за подряд "Укравтодора" взятку в 700 000 злотых.

В январе 2021 года были задержаны еще трое фигурантов. Спикер окружной прокуратуры в Варшаве, прокурор Александра Скшиняж сообщила, что аресты были проведены на Подкарпатье, в Малополье и на Поморье. Среди задержанных сотрудниками Цетрального антикоррупционного бюро:

Лукаш С ., бывший руководитель варшавской компании, акционером которой является Славомир Новак;

Павел Г ., вице-президент Малопольской компании, предоставляющей услуги по инженерии, архитектуре и геоинформации;

Гжегож В., предприниматель, который руководит компанией, предоставляющей услуги по безопасности бизнеса.

Лукашу З. и Гжегожу В. предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и отмывании средств, добытых в результате коррупционных преступлений.

Следствием установлено, что Лукаш З. четыре раза совместно и по согласованию со Славомиром Новаком получал денежные средства на общую сумму в 1,3 млн злотых (почти 300 тыс. евро) в обмен на посредничество при "решении вопросов".

Офис генпрокурора и Госбюро расследований 4 января 2021 года направило в Польшу новое подозрение Славомиру Новаку. Как рассказали в пресс-службе ГБР, в 2017-2019 годах он умышленно не выполнял решения украинских судов о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины – более того, активно препятствовал выполнению этих решений.

В итоге на Госагентство автомобильных дорог наложили штрафы, а Новаку вынесли предупреждение об уголовной ответственности. В сентября 2019 года исполнительное производство было завершено, а сообщение о совершении уголовного преступления направлено в правоохранительные органы.

Не отстают и польские правоохранители. Окружная прокуратура Варшавы также расширила список обвинений, предъявленных самому Славомиру Новаку, за счет преступлений коррупционного характера, совершенных совместно и по согласованию с задержанными 7 января Лукашем З. и Гжегожем В.

И, судя по всему, это еще не конец. Расследование продолжается, а Славомир Новак остается за решеткой.