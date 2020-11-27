В Польше на украинских студентов напали с ножом, два человека ранены

В Польше 27 ноября двое студентов из Украины получили ножевые ранения. Оба госпитализированы, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Нападение произошло ночью в квартире в Жешуве, сообщает TVP Info со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Адама Шелонга.

"Пострадали два молодых человека. Это студенты украинской национальности", – отметил он.

Студентов доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся, полиция разыскивает его. По данным СМИ, в квартире были видны следы борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше в ночь с 15 на 16 ноября сразу после задержания полицейскими умер 44-летний украинец. Точная причина его гибели устанавливается, однако известно, что правоохранителиприменили против мужчины электрошокер.