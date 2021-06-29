В Польше дом молодоженов взорвали в день свадьбы, полиция подозревает украинца. Фото

В польском селе Сосново, что вблизи города Щецин, взорвали дом супругов. Правоохранители задержали двух подозреваемых.

Как пишет газета Wyborcza, среди фигурантов расследования 24-летний украинец. Отмечается, что его якобы нанял сосед пострадавшей семьи, чтобы запугать их (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Взрыв произошел ночью, пока супруги праздновали свою свадьбу. Изначально рассматривалась версия с газом, но позднее на месте ЧП были обнаружены остатки бутылок с зажигательным веществом.

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Расследование ведет окружная прокуратура города Кобез. В ведомстве подтвердили информацию о задержании двух человек, но подробности о подозреваемых не уточнили.

Родственники супругов уточнили, что те недавно сделали ремонт в доме.

Напомним, что ранее в Варшаве задержали 36-летнего украинца, который выехал автомобилем на тротуар и едва не сбил мужчину с ребенком. Нарушитель оказал сопротивление сотрудникам полиции – забрызгал их из огнетушителя, бился и даже пытался удрать, но в итоге его повалили на землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в мае получили на 40% больше разрешений на проживание в Польше, чем за такой же период 2020 года. Предложения работы и спрос на специалистов из Украины не уменьшились.