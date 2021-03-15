В полиции рассказали о поведении подозреваемого в убийстве Маши Борисовой до разоблачения
Подозреваемый в убийстве семилетней Маши Борисовой в Херсонской области еще до того, как стало известно о его причастности, вел себя как и все жители села. В частности, он разрешил правоохранителям осмотреть его жилье.
Об этом в интервью "Сегодня" рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Херсонщины, полковник Александр Прокудин. По его словам, мужчина исправно являлся для дачи показаний.
"Мужчина, как и большинство жителей села, позволил полицейским осмотреть свое жилье. При первичном осмотре следов пребывания девочки обнаружено не было, поскольку сначала искали именно ребенка, а в дальнейшем уже следы преступления. Кроме того, он исправно являлся на вызовы полиции для дачи показаний", – отметил Прокудин.
Также полковник подчеркнул, что обыски дома у подозреваемого провели уже после решения суда. Тогда же были изъяты вещи, которые сейчас находятся на экспертизе.
Ранее стало известно, что мужчина мог прятать тело девочки в одной из хозяйственных построек недалеко от места, где ее нашли
Как сообщал OBOZREVATEL:
Маша Борисова пропала 7 марта в селе Счастливом на Херсонщине. Спустя несколько дней ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до обнаружения страшной находки несколько раз проверяли это место.
Выяснилось, что причиной смерти ребенка могло стать удушение. Кроме того, начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин заявил – жертва перед смертью была изнасилована.
Местные жители рассказали, что подозреваемый в убийстве Маши несколько лет назад изнасиловал в этом же селе мальчика.