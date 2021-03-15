В полиции рассказали о поведении подозреваемого в убийстве Маши Борисовой до разоблачения

Подозреваемый в убийстве семилетней Маши Борисовой в Херсонской области еще до того, как стало известно о его причастности, вел себя как и все жители села. В частности, он разрешил правоохранителям осмотреть его жилье.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Херсонщины, полковник Александр Прокудин. По его словам, мужчина исправно являлся для дачи показаний.

"Мужчина, как и большинство жителей села, позволил полицейским осмотреть свое жилье. При первичном осмотре следов пребывания девочки обнаружено не было, поскольку сначала искали именно ребенка, а в дальнейшем уже следы преступления. Кроме того, он исправно являлся на вызовы полиции для дачи показаний", – отметил Прокудин.

Также полковник подчеркнул, что обыски дома у подозреваемого провели уже после решения суда. Тогда же были изъяты вещи, которые сейчас находятся на экспертизе.

Ранее стало известно, что мужчина мог прятать тело девочки в одной из хозяйственных построек недалеко от места, где ее нашли

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