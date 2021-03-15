В полиции раскрыли детали о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой: был другом отца

Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщили в понедельник, 15 марта, на брифинге ГУ НПУ региона, 62-летний мужчина освободился из мест лишения свободы в 2005 году.

В полиции отметили, что подозреваемый жил одиноко неподалеку жительства отца убитой и был его другом. При этом он входил в близкий круг общения с девочкой.

Правоохранители подчеркнули, что была проведена экспертиза ДНК 6 человек, поэтому мужчину задержали не без оснований.

Отметим, что волонтер Екатерина Головачева сказала, что подозреваемый в убийстве ребенка ранее был осужден за изнасилование.

Напомним, правоохранители предположили, что злоумышленник мог изнасиловать девочку перед смертью. Заключение судмедэкспертизы еще в процессе.

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