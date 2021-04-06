В полиции показали кадры с поезда на Харьковщине, где военные устроили стрельбу. Фото

Мужчинами, которые ночью 6 апреля устроили стрельбу в купе поезда Константиновка – Киев, напугав остальных пассажиров и проводников, действительно оказались военнослужащими. Они направлялись в столицу.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области на официальном сайте. Правоохранители, которые уже задержали злоумышленников, показали кадры из купе после инцидента, в результате которого никто из граждан не пострадал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В ведомстве отметили, что сообщение о стрельбе поступило в Красноградский районный отдел полиции примерно в 02:00 вторника. На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка, следственно-оперативная группа территориального подразделения, эксперты, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляли из огнестрельного оружия. Место происшествия правоохранители сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской милиции Андрей Рубель привлек к операции спецназначенцев КОРД.

Несмотря на то, что правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение, благодаря действиям спецназначенцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут.

Оба военнослужащих направлялись в Киев. Сейчас один из них, 30-летний мужчина, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем работают следователи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент со стрельбой произошел на железнодорожной станции в поселке Кегичевка Красноградского района Харьковской области. В "Укрзалізниці" объяснили, что из-за происшествия поезд №126 сообщением Константиновка – Киев задержался в пути примерно на 6 часов.