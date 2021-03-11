В полиции назвали причину смерти семилетней девочки на Херсонщине. Фото и видео с места гибели

Семилетняя Маша Борисова, которую нашли мертвой в Херсонской области, по предварительной оценке была задушена.

К такому выводу правоохранители пришли во время визуального осмотра тела девочки, сообщается на сайте ГУНП на Херсонщине. Также в ведомстве обнародовали новые фото и видео с места обнаружения погибшей (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Во время визуального осмотра на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительно причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", – сказано в сообщении.

Напомним, что Маша исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района. Днем 11 числа ее нашли мертвой в мешке за старым сараем в том же населенном пункте.

По данным местных СМИ, тело обнаружили в месте, которое уже несколько раз проверяли.

Подробности о трагедии, а также о том, что происходило в день исчезновения девочки – читайте в материале OBOZREVATEL.