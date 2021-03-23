Названы имена участников беспорядков под ОП и доказательства: в полиции сказали, что их ждет

В Нацполиции назвали семерых людей, причастных к погромам под Офисом президента на акции, которая 20 марта прошла в поддержку осужденного Сергея Стерненко. При этом один из них – задержанного ранее писателя и ветерана Владислава Стафийчука – суд уже отправил под домашний арест.

На сайте ГУНП Украины накануне опубликовали ролик, составленный из фрагментов записей, которые были сняты во время беспорядков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На титрах в ролике указаны фамилии и имена мужчин, которых правоохранители опознали среди участников, которые разбивали стекло на двери ОП, поджигали их и расписывали здание краской. Среди тех, кого обвиняют в нанесении ущерба государственному имуществу:

Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

Сергей Филимонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушный;

Алексей Билковский;

Олег Кобезский;

Денис Мищенко.

"Все они понесут наказания в соответствии с законом", – говорится в титрах.

Позднее появились новые два видео, на которых якобы запечатлен Роман Ратушный. На кадрах мужчина поджигает файер у дверей Офиса президента.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее заявил, что погромы на Банковой не планировались как мирная акция. По его словам, "все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки".

"Сообщение о подозрении получили пять человек. Одному из них суд избрал меру пресечения", – уточнили на сайте ГУНП Украины.

В частности, речь идет о писателе, ветеране и основателе издательства "Дом химер" Владиславе Стафийчуке. 23 марта по решению Печерского суда Киева его отправили под круглосуточный домашний арест. Мужчину обвиняют в том, что во время акции протеста под Офисом президента он разбил стекло в дверях здания.

Известно, что правоохранители уже сообщили и о подозрении по статье о хулиганстве одному из организаторов акции 20 марта – Сергею Филимонову. Он со своей стороны в соцсетях уточнил, что подозрение было вручено без его адвоката, и опубликовал часть документа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ координаторами акции на Банковой в поддержку осужденного Сергея Стерненко, которая переросла в погромы, назвали нескольких известных "профессиональных активистов". Среди них уже упомянутые на видео полиции Сергей Филимонов и Роман Ратушный.