В полиции наказали двух копов за избиение ветеранов АТО во Львове

Двух полицейских, которых обвинили в нападении и избиении двух ветеранов АТО во Львове, уволили из правоохранительных органов.

В то же время по факту хулиганских действий еще одного копа следователи Территориального управления Государственного бюро расследований в городе начали уголовное производство. Об этом информирует сайт ГУНП Украины.

Напомним, что происшествие случилось в ночь с 15 на 16 ноября. Тогда в центре Львова между прохожими возникла драка – трое мужчин напали на двух других, когда те возвращались домой. По словам пострадавших ветеранов, нападавшие вели себя агрессивно и были пьяны, убежали лишь после того, как к ним вызвали полицию.

Когда участников драки таки поймали и доставили в Галицкий ОП, выяснилось, что нападавшие – полицейские из разных региональных подразделений. В городе они были вне службы.

Полицейские передали информацию о задержании правоохранителей коллегам из ГБР, а сотрудники подразделения внутренней безопасности Нацполиции начали служебное расследование.

Как сообщает ТСН со ссылкой на слова ветеранов АТО, копы пытались решить конфликт деньгами.

"Они хихикая рассказывали, что все вокруг дураки, а их отмажут, потому что они сами полиция. После этого мне звонили не менее 4 родственников, двое из которых являются работниками полиции, и предлагали "порешать баблом", – рассказал пострадавший Андрей Мочурад.

Однако правоохранители подтвердили непосредственное отношение к драке двух коллег-полицейских из Тернопольской и Волынской областей. Их уже уволили из рядов полиции, а по третьему фигуранту из Черновцов служебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове ветераны АТО обвинили пьяных копов в нападении. По их словам, трое парней спортивного телосложения напали на них со спины, а когда злоумышленников задержали, они не скрывали, что нетрезвые.